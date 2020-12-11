Лошадей пытались вывезти из Алтайского края под видом кошки

На границе России и Казахстана в Рубцовском районе Алтайского края задержали водителя грузовика, который вез 35 лошадей. Ветеринарные сертификаты оказались поддельными, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Гражданин Киргизии вез лошадей в свою страну из Московской области. На границе он предоставил сертификаты, которые выдавались не на лошадей, а на перевозку домашней кошки из Подмосковья в Беларусь.

Нарушителю выписали штраф. Кроме того, информацию о поддельных документах отправили в полицию, а изъятых лошадей передали под контроль ветеринарной службы.

Ранее amic.ru сообщал, что алтайские таможенники не пустили на территорию России более полутора тонн украинских конфет.