Юную сибирскую рысь из барнаульского зоопарка отправят в Кемеровскую область

Юную сибирскую рысь из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" повезут в Кемеровскую область. Управление алтайского Россельхознадзора согласовало маршрут перевозки животного.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, транспортировать будут самку 2020 года рождения. Для утверждения плана перевозки учитывался статус регионов по заразным болезням животных и птиц, а также обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил и благополучие места содержания.

Напомним, что в 2019 году в зоопарк привезли молодого самца сибирской рыси по имени Адамас, которого поселили вместе с самкой Евой. Спустя год у них появились малыши.