Террорист-смертник взорвался возле здания ФСБ на Кавказе

В Карачаево-Черкесии в селе Учкекен террорист-смертник активировал взрывное устройство у здания ФСБ. Пострадали шесть человек.

По информации телеграм-канала Mash, утром в правоохранительные органы поступил звонок с сообщением о подозрительном пакете. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Тогда к ним и подошел мужчина, который прорвал оцепление, подбежал к зданию ФСБ и привел в действие взрывное устройство, закрепленное на теле.

Личность нападавшего пока не установлена. На месте происшествия работают взрывотехники.

"При попытке задержания преступник взорвал себя, легко ранены 6 силовиков, гражданские не пострадали", — прокомментировали случившееся в органах.