Двух пропавших в Барнауле девочек нашли живыми

В Барнауле обнаружили двух 12-летних девочек, которые пропали в пятницу, 11 декабря. Об этом в паблике "Инцидент Барнаул" под сообщением с ориентировкой написал отец одной из школьниц.

"Нашлись. Все нормально! Всем спасибо!" – написал барнаулец утром 12 декабря.

Ранее появилась информация о том, что школьницы ушли из дома на проспекте Ленина и не вернулись. Минувшей ночью волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" проводили поиск пропавших девочек. При каких обстоятельствах удалось установить их местонахождение, не уточняется.

Напомним, что в конце ноября в Барнауле нашли живым 43-летнего мужчину, местонахождение которого не было известно почти неделю.