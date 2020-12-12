Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Конституции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем Конституции. Этот праздник отмечают в России ежегодно 12 декабря.

"Отмечая День Конституции, мы отдаем дань уважения нашим традициям, правовой системе. Важно, чтобы и подрастающие поколения воспитывались в уважении к Основному Закону — это один из необходимых элементов становления гражданского самосознания", — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте региона.

Губернатор подчеркнул, что в этом году Конституция получила новое развитие, пополнившись значимыми поправками, поддержанные "большинством населения страны и Алтайского края".

"Поправки затронули науку, образование, культуру, а также отрасли экономики. Например, развитие особо значимой для Алтайского края сферы сельского хозяйства стало общей задачей федерального центра и регионов", — отметил Виктор Томенко.

В завершении своего поздравления глава региона пожелал всем крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия.