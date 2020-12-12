Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Конституции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем Конституции. Этот праздник отмечают в России ежегодно 12 декабря.
"Отмечая День Конституции, мы отдаем дань уважения нашим традициям, правовой системе. Важно, чтобы и подрастающие поколения воспитывались в уважении к Основному Закону — это один из необходимых элементов становления гражданского самосознания", — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте региона.
Губернатор подчеркнул, что в этом году Конституция получила новое развитие, пополнившись значимыми поправками, поддержанные "большинством населения страны и Алтайского края".
"Поправки затронули науку, образование, культуру, а также отрасли экономики. Например, развитие особо значимой для Алтайского края сферы сельского хозяйства стало общей задачей федерального центра и регионов", — отметил Виктор Томенко.
В завершении своего поздравления глава региона пожелал всем крепкого здоровья и благополучия, мира и согласия.
Комментарии
Да, помним как расстреляли Верховный Совет из танков, а потом американциами написанную конституцию выдали за всенародно принятую. Сейчас почему-то аналогичную ситуацию в Украине уже рассматривают по иному-или крест снимите или ..... Тьфу
Это портянка, а не основной закон. Основной закон не меняют каждые 5 лет подстраивая его под очередную ситуацию
Основному закону РФ исполнилось 27 лет
Странная ситуация. После измерения конституции президентские сроки обнулились, а вот возраст конституции нет. Почему тогда мы не считаем возраст с первой конституции? По сути её только изменили и всё
расстреляли Верховный Совет из танков, а потом американциами написанную конституцию выдали за всенародно принятую.
Может стоит ещё раз повторить?
Конституцию двухсрокую испоганил он преступным третьим сроком
Ещё в первой "американской" версии конституции президентский срок составлял всего-то 4 года, но уже очень скоро подрос до 6.
День терешковской конституции ?
День есть, а конституции нет.
А кто помнит референдум по поправкам, которые поправляли с 4 лет на 6 ? Опять гнилые пиндосы нагадили, или англичанка?
Конституцией подтёрлись.
12.12.2020 12:40
- гость -
А кто помнит референдум по поправкам, которые поправляли с 4 лет на 6 ? Опять гнилые пиндосы нагадили, или англичанка?
трампа проделки
Так вроде карлик с натёртым неким блестящим средством рожей заявлял, что одобрение народа вовсе и не требуется для внесения изменений в конституцию. Собрались депутаты одобрили, от подписал и всё хорошо.
И этот начал глумиться! Какие могут быть поздравления если Конституция страны постоянно подстраивается под правящего вождя, а ее основные положения не исполняются, т.к. в стране практически нет гаранта! По конституции основным источником власти является народ - а на деле кучка, захватившая власть. Россия социальное государство, но сечинымиллерыкабаевы получают в день по несколько миллионов рублей, а нищее население и за десять лет такой доход не получит...
12:52
- гость -
И этот начал глумиться!
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О какой коньституции вы грезите? Эта страна разваливалась дважды за 100 лет - это много. И коньституций у неё было минимум 6 (шесть). О чём речь, вообще?