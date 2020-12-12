ДТП спровоцировало большую пробку на оживленной улице Барнаула

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло на улице Взлетной в Барнауле. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Судя по кадрам с места аварии, столкновение произошло примерно в полдень в районе дома № 13. Одна из машин наехала на сугроб, а другая – перекрыла полосу, что и стало причиной пробки. О пострадавших не сообщается.

Отметим, что на текущий момент дорожная обстановка в краевой столице, согласно сервису "Яндекс.Карты", оценивается в 5 баллов из 10. При этом на карте участок улицы Взлетной от пересечения с Лазурной до Павловского тракта отмечен желтым цветом.