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"Гимн молодой семьи Алтайского края" создали на грант губернатора

, ИА "Амител"
Новоалтайский детский сад презентовал песню и клип на нее

На средства губернаторского гранта МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад № 21 "Малышок" из Новоалтайска создал "Гимн молодой семьи Алтайского края".

Песню и клип на нее презентовали на YouTube-канале "Алтай. Территория Развития".

"В имеющихся социально-экономических и политических условиях, на наш взгляд, важно сохранить семейные ценности, передать их молодежи, – подчеркнули организаторы съемок. – Важно, чтобы молодые люди хотели создавать и сохранять семьи. Безусловно, для этого им нужен позитивный пример".

Ролик призван способствовать укреплению института семьи и брака.

Руководителем проекта стала Наталья Мжельская. В роли вокалистов выступили Ольга Грушина, Ульяна Зарва, Роман Рудыка и Евгений Трофимов.

Операторы-постановщики: Андрей Малыченко и Станислав Цапурин. За музыку, слова, аранжировку, запись и сведение отвечал Эльдар Багиров.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.12.2020 17:49
Вано

Зарплата важна для молодой семьи. Песнями сыт не будешь и ребенка не оденешь

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