В массовой драке у ТЦ алтайский подросток получил тяжелые травмы

Подростка в тяжелом состоянии увезли в больницу после массовой драки у торгового центра "Ривьера" в Бийске. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, причиной конфликта послужила "неформальная одежда" одного из школьников.

О пострадавшем известно, что ему 15 лет. По факту нанесения травм несовершеннолетнему полицейские проводят проверку.

Ролик с места происшествия опубликовали 11 декабря в социальной сети "ВКонтакте". На нем не видно самой драки, но оно дает представление о том, как много людей стали участниками и очевидцами происшествия.