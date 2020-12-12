В полиции рассказали подробности массовой драки у ТЦ в Бийске

Участниками драки у торгового центра "Ривьера" в Бийске стали четыре человека, рассказали "Алтайской правде" в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Серьезно пострадал 15-летний школьник. В частности, у него травма головы. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

По информации паблика Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте", одной из претензий, которые предъявили оппонентам зачинщики конфликта, стали шапки "без надписи Puma".

По словам очевидцев, пострадавших было двое. Одного из них увезли в больницу. Помимо травмы головы, у него "сломан нос и отбиты почки", утверждают бийчане.