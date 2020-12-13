Эксперт опроверг информацию о том, что вредно спать рядом со смартфоном

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о том, вредно ли спать рядом со смартфоном. По словам эксперта, на сегодняшний день никаких точных доказательств вреда нет.
"В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого", – сказал Кузьменко РГ.
При этом он подчеркнул, что лежа в постели лучше не смотреть в смартфон подолгу, так как это влияет на зрение. Переход в ночной режим снижает нагрузку на глаза, но не полностью.
Также Кузьменко посоветовал не заряжать телефон всю ночь. По его словам, это может сказаться на сроке службы батареи.
Комментарии
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества
Ну это совсем весело. У нас дворников не хватает, им платить достойно не могут, а вот на специалистов по тестированию цифровых продуктов деньги есть.