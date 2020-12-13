Эксперт опроверг информацию о том, что вредно спать рядом со смартфоном

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о том, вредно ли спать рядом со смартфоном. По словам эксперта, на сегодняшний день никаких точных доказательств вреда нет.

"В том, чтобы держать телефон ночью рядом с кроватью, нет ничего плохого", – сказал Кузьменко РГ.

При этом он подчеркнул, что лежа в постели лучше не смотреть в смартфон подолгу, так как это влияет на зрение. Переход в ночной режим снижает нагрузку на глаза, но не полностью.

Также Кузьменко посоветовал не заряжать телефон всю ночь. По его словам, это может сказаться на сроке службы батареи.