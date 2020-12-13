Пожар произошел в частном доме на две семьи в Барнауле

Пожар произошел в частном секторе на улице Советской армии в Барнауле. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Загорелся дом на двух хозяев по адресу Советской армии, 70. По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. При тушении пожара спасатели вынесли из огня газовый баллон.

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Ранее amic.ru писал о том, что пожар произошел на территории исправительной колонии № 3 в Барнауле. По предварительной информации, огонь возник на крыше банно-прачечного комбината. Никто не пострадал.