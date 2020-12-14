Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап назвал простые способы избавления от похмелья.

По его словам, лучшим средством является питьевая вода.

"Очень будет хорошо и необходимо попить воды, обязательно, обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами – всегда полезно, безусловно", – цитирует РИА Новости Сиволапа.

Эксперт подчеркнул, что лекарственных средств от похмелья не существует, кроме случаев тяжелого алкогольного отравления, в которых используют препараты для антидотной детоксикации.

Отдельно Сиволап отметил, что за похмельным недомоганием могут скрываться очень опасные патологии, среди которых могут быть инфаркт и инсульт.