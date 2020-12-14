"Мария-Ра" заплатит 400 тысяч за нарушение антиковидных правил

ООО "Розница К-1" (юрлицо алтайского ретейлера "Мария-Ра") было оштрафовано на 400 тысяч рублей за несоблюдение противоэпидемических норм, направленных на то, чтобы не допустить распространения коронавируса. Решение принял Горно-Алтайский городской суд.

Как пишет портал "Новости Горного Алтая", всего было вынесено четыре постановления о привлечении к административной ответственности. По каждому из них наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора установили, что в магазинах "Мария-Ра" в Горно-Алтайске нарушались требования санитарных правил. В частности продавцы на рабочем месте находились без масок, не было организовано "активное выявление лиц с признаками респираторных заболеваний", не проводился контроль температуры тела работников, дезинфекционный режим не соблюдался, дезинфицирующие средства использовались не в соответствии с инструкцией, раствор готовился "на глаз", отсутствовали рециркуляторы для обеззараживая воздуха.