До 75 единиц техники готовы выйти на уборку снега в Барнауле 14 декабря

До 75 единиц снегоуборочной техники задействовали на улицах Барнаула в понедельник, 14 декабря. В связи с этим горожан призывают по возможности отказаться от личного транспорта либо соблюдать осторожность на дорогах.

"Сегодня, 14 декабря, на уборке дорог от снега задействованы до 75 единиц техники. 108 дворников и 41 грузчик вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши", – сообщает пресс-служба мэрии.

В горадминистрации также отметили, что за минувшие выходные с дорог краевой столицы вывезли 15 411 кубометров снега. Из них в ночь на 14 декабря – 3244 кубометра.