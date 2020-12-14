Фильм об Алтайском крае показали на федеральном канале

Федеральный телеканал показал получасовой документальный фильм об Алтайском крае.

"Алтайский край принято воспринимать как всероссийскую здравницу и кладовую здоровья, туристический регион, место рафтинга, дальних походов, горнолыжных склонов, – анонсировали ролик на YouTube-канале "России 24". – Но этим не исчерпывается интеллектуальное и духовное богатство края, который даже в период пандемии находит новые возможности для развития и вносит свой вклад в дело борьбы с коронавирусом.

В региональном правительстве уточнили, что Алексей Михалев со съемочной группой провел в Алтайском крае 10 дней. За это время журналисты преодолели две тысячи километров и посетили два десятка предприятий.

В частности, Михалев побывал в Барнауле, Белокурихе, Курьинском, Смоленском, Тальменском, Троицком и других районах. Там он пообщался с представителями лесной охраны, бизнеса, культуры, спорта, науки и СМИ.