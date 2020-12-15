"Клиенты становятся фанатами": Даниил Белов о секретах успеха Yamaguchi на Алтае

За первые два месяца локдауна компания Yamaguchi распродала годовой запас беговых дорожек для дома. Рекордные продажи зафиксировали во всех регионах России, где представлен бренд, в том числе и в Алтайском крае. Остальная продукция компании – массажное, фитнес-оборудование, товары для красоты – тоже оказалась очень востребованной. Даниил Белов, директор фирмы "ЮЭС Медика Барнаул" (представляет Yamaguchi на Алтае) объяснил причины такого ажиотажа и подсказал, где искать интересные и полезные новогодние подарки на любой кошелек.

На массаж – каждый день

– Даниил, расскажите, чем известна компания Yamaguchi и почему ее оборудование популярно во многих странах мира?

– Компания Yamaguchi специализируется на массажном оборудовании, фитнес-оборудовании для дома, а также на товарах для красоты и здоровья. Ключевым продуктом, который принес популярность нашему бренду, стало массажное кресло, его разработали еще в начале 1990-х годов.

Сейчас под брендом Yamaguchi продается очень много разной продукции, которая помогает сохранять красоту, улучшать здоровье и самочувствие, повышать иммунитет. Это разнообразные массажеры для ног, спины, шеи, лица, оборудование для домашнего спортивного уголка – беговые дорожки, велотренажеры, гантели, резинки, коврики и так далее. А также товары для красоты – косметика и аппараты для чистки лица, стимуляции роста волос, борьбы с целлюлитом и другие.

Миссия нашей компании – прививать людям любовь к здоровью. Мы стремимся, чтобы наши массажеры были дома у каждой семьи. Врачи рекомендуют делать массаж ежедневно 30-45 минут. Он расслабляет мышцы, запускает лимфоток, помогает выводить шлаки, успокаивает нервную систему и повышает иммунитет. Во время пандемии все это стало особенно актуальным.

Можно провести параллели с культурой фитнеса. Лет 10 назад в Барнауле были небольшие тренажерные залы в подвалах, куда ходили немногие. Затем появились современные фитнес-клубы с новым оборудованием, которые вовлекли в занятия тысячи людей. Наша задача сделать массаж таким же популярным и модным.

– Вы считаете, что это реально?

– Уверен, что да. Мы успешно движемся к достижению цели. Наша компания работает в Алтайском крае четвертый год. Объем продаж ежегодно растет на 100%, причем цены на продукцию не увеличиваются. 60% клиентов возвращаются в наши магазины за следующими покупками. Есть люди, которые уже стали нашими фанатами и регулярно следят за всеми новинками, а они появляются почти каждый месяц.

В ноябре и декабре у нас обычно бывает пик продаж, потому что наши товары прекрасно подходят для новогодних подарков: они оригинальные, приносят радость и пользу для здоровья. Их стоимость начинается от 150 рублей, поэтому при любом бюджете у нас можно найти что-нибудь подходящее.

После того как за два первых месяца локдауна в России раскупили годовой запас беговых дорожек Yamaguchi, мы хорошо подготовились: закупили их несколько тысяч, и теперь можем удовлетворить весь спрос. Кстати, дорожки по-прежнему активно покупают.

Дома и фитнес, и релакс

– Может ли массажное оборудование заменить массажиста?

– Может и заменяет. В некотором смысле оно даже более эффективно. Допустим, вы сходили на сеанс к очень классному профессиональному массажисту, потом одеваетесь и едете домой. За полчаса-час дороги значительная часть эффекта от процедуры рассеивается.

После массажа рекомендуется расслабиться, выпить воды или чаю, а еще лучше – лечь спать. Тогда организм получит большой заряд энергии. Наше оборудование всегда под рукой, ехать никуда не нужно. Вы экономите время на дорогу в массажный салон, делаете массаж, когда вам удобно.

Массажеры также исключают человеческий фактор – они не устают, не бывают в плохом настроении и всегда работают с одинаковым эффектом. При этом мы ни в коем случае не обесцениваем работу массажистов, уважаем их труд. Более того – 90% барнаульских мастеров покупают столы и валики для массажа у нас.

– Какие массажеры от Yamaguchi самые популярные?

– Аппараты для массажа ног. Я считаю, что такой массажер нужен каждому. Он есть у меня и всех моих знакомых, именно им наши клиенты пользуются чаще всего – практически каждый день. Массаж ног полезен вечером после работы. И, конечно, делать его очень приятно! Стоимость таких массажеров начинается от 10 тыс. рублей.

Девушки часто покупают всевозможные товары для красоты, которые заменяют походы к косметологам. У моей супруги, например, уже есть вся линейка.

Массажные кресла тоже пользуются спросом. Причем многие наши клиенты, попробовав базовую модель кресла и ощутив от нее эффект, меняют ее на более продвинутую с расширенным функционалом – они начинают понимать, в чем смысл. У нас действует программа traid-in, которая позволяет осуществлять такую замену максимально комфортно.

– Вы сказали, что из фитнес-оборудования в 2020 году самым продаваемым товаром стали беговые дорожки. В чем секрет их популярности?

– Основное преимущество дорожек Yamaguchi в том, что они ультракомпактные. Их толщина 5 см, и у них есть колесики. То есть такую дорожку удобно хранить дома. Например, под диваном или под кроватью. Выкатил, позанимался и убрал. Я сам с помощью нашей дорожки за весну похудел на 15 кг, занимался ходьбой пять раз в неделю по два часа.

Остальные товары для фитнеса тоже пользуются спросом. Многие люди в пандемию перешли на домашние тренировки. С развитием онлайн-индустрии в сфере фитнеса проводить их стало проще, нужно только иметь необходимое оборудование, с чем мы и помогаем нашим клиентам. Они собирают полноценные спортивные уголки у себя дома.

Сервис на высоте

– Когда заходишь в магазин с каким-либо незнакомым оборудованием, в нем сложно сориентироваться. Как человеку выбрать тот аппарат, который ему действительно нужен?

– В наших салонах работают высококвалифицированные менеджеры, которые проведут подробную консультацию по запросу клиента. Они отлично разбираются во всей продукции, знают ее в деталях и помогут подобрать то, что нужно каждому конкретному человеку.

Все массажное оборудование у нас можно протестировать, прочувствовать его воздействие на себе. Во время пандемии мы соблюдаем необходимые требования безопасности, проводим обработку массажеров, поэтому какие-либо риски исключены. Кстати, в наших салонах работают ультразвуковые очистители и увлажнители воздуха от Yamaguchi, такие можно ставить дома или в офисе.

Новинка этого года – портативный очиститель воздуха, который эффективен в радиусе двух метров. Его можно брать с собой в машину, поставить дома или носить в общественные места, например, в кафе. Недавно очень известная международная сеть отелей заказала 1,5 тыс. таких очистителей воздуха и расставила их в номерах.

– Массажное оборудование – товар с долгим сроком использования. Что если оно сломается?

– В нашей компании создана система гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. Мы починим сломавшийся массажер. Кстати, в наши мастерские обращаются люди, которые приобретали массажное оборудование других производителей – у них подобного сервиса нет. Наши специалисты чинят и его.

– Какие у вас дальнейшие планы по развитию?

– В следующем году мы планируем открыть четвертый салон в Барнауле в одном из спальных районов города. Также рассматриваем возможности развития в Новоалтайске – сейчас изучаем потребности его жителей в наших товарах. Возможно, и там откроем салон. Кстати, наше оборудование востребовано по всему Алтайскому краю, в том числе в селах. Мы доставляем его бесплатно в любой населенный пункт региона.

Я считаю, что потенциал для развития у нас еще очень большой. Например, во Владивостоке Yamaguchi работает около 10 лет, его население примерно такое же, как в Барнауле, а продажи выше в четыре раза. Нам есть на кого равняться и куда расти.

Место в интервью: ресторан авторской кухни "Среда"

Yamaguchi в Барнауле

ТРЦ Galaxy, 1 этаж

ТРК "Сити-центр", 1 этаж

ТРЦ "Арена", 2 этаж

Сайт: Yamaguchi.ru

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