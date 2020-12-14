Россияне жалуются, что видеохостинг YouTube не работает. При попытке зайти на сайт youtube.com воспользоваться услугами сервиса не получается.

На экране появляется изображение обезьяны с молотком и надпись: "Something went wrong" (в переводе "что-то пошло не так").

Одновременно появились проблемы с Gmail и офисным пакетам Google. Пользователи жалуются, что не получается зайти в аккаунт.

Не исключено, что проблемы взаимосвязаны. Пользователи интернета делятся временным решением – нужно зайти с другого браузера, который не привязан к Google-аккаунту.

Так, корреспонденту amic.ru удалось воспользоваться видеохостингом с браузера Opera, который не привязан к редакционному Google-аккаунту, в то время как привязанный к нему Chrome все еще демонстрировал обезьяну и надпись "Something went wrong".