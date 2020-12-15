Россиянин угнал машину у таксиста и отвез пассажирку по адресу

В питерском районе Мурино таксист не пропустил пешеходов и поплатился за это машиной. Однако угонщик оказался тактичным и довез пассажирку до места назначения.

Водитель проехал на красный и услышал удар по автомобилю. Таксист вышел на улицу, где и завязался конфликт с одним из прохожих.

В ходе потасовки водитель схватился за палку, но за пешехода вступились прохожие. Оппонент таксиста залез в машину и угнал ее. Мужчина довез пассажирку до места назначения, а после бросил автомобиль. Позже полиция нашла машину на стоянке в целости и сохранности.

Угонщик сейчас в розыске. Как пишет "Фонтанка", сам таксист изложил полицейским не все обстоятельства происшествия, умолчав о том, что едва не сбил пешехода.

Ранее amic.ru писал о том, что 63-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о пропаже автомобиля Nissan Almera. Угонщиком оказался знакомый мужчины.