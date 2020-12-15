Назван самый популярный у россиян алкогольный напиток

Самым популярным алкогольным напитком среди жителей России оказалось пиво – за год россияне выпивают 8,5 миллиарда литров пенного.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований продаж, использования стеклотары и закупок спирта, которые провела общественная организация "Трезвая Россия", на втором месте оказалась водка. Ее потребление держится на уровне одного миллиарда литров в год.

Отдельно в организации отметили, что регулярно выпивают более 85% трудоспособных россиян, а 53% представителей молодежи систематически пьют алкогольные напитки раз в неделю. При этом 70% смертей россиян трудоспособного возраста напрямую или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.