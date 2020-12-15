Назван самый популярный у россиян алкогольный напиток

Самым популярным алкогольным напитком среди жителей России оказалось пиво – за год россияне выпивают 8,5 миллиарда литров пенного.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследований продаж, использования стеклотары и закупок спирта, которые провела общественная организация "Трезвая Россия", на втором месте оказалась водка. Ее потребление держится на уровне одного миллиарда литров в год.
Отдельно в организации отметили, что регулярно выпивают более 85% трудоспособных россиян, а 53% представителей молодежи систематически пьют алкогольные напитки раз в неделю. При этом 70% смертей россиян трудоспособного возраста напрямую или косвенно связано со злоупотреблением алкоголем.
Комментарии
Поэтому мы такие бедные.
15.12.2020 10:23
- гость -
Нет.
Точно не синька ???
Все эти борцухи за трезвость - алкаши. Не умеют получать удовольствие от жизни и другим пытаются запрещать. Причина массового алкоголизма не потому что в магазинах продают спиртное, это всего лишь следствие.