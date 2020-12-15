Белокуриха заработала на курортном сборе 84 миллиона рублей

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых встретился с представителями санаторно-курортного бизнеса в Белокурихе. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
С начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора (1 мая 2018 года) собрано 84 миллиона рублей. Более половины из этих денег уже направлено на благоустройство Белокурихи. Здесь обустроят набережную вдоль реки, а также установят дополнительные указатели для удобной навигации.
Обсуждая планы на 2021 год, Дешевых обратил внимание на необходимость завершения в первую очередь работ по ранее запланированным объектам и проведение подготовки до начала строительного сезона.
Комментарии
Мы очень рады!!!!
Белокуриха ничего не заработала. Не надо глупости публиковать. Это сбор, никакого отношения он к заработку не имеет
с миру по нитке, кому-то на коттеджик
А где в открытом доступе можно посмотреть на что эти деньги расходуют?
Да зачем тебе лишняя информация. Следи за своими расходами