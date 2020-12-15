Белокуриха заработала на курортном сборе 84 миллиона рублей

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых встретился с представителями санаторно-курортного бизнеса в Белокурихе. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

С начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора (1 мая 2018 года) собрано 84 миллиона рублей. Более половины из этих денег уже направлено на благоустройство Белокурихи. Здесь обустроят набережную вдоль реки, а также установят дополнительные указатели для удобной навигации.

Обсуждая планы на 2021 год, Дешевых обратил внимание на необходимость завершения в первую очередь работ по ранее запланированным объектам и проведение подготовки до начала строительного сезона.