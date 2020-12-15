Воспитанницу алтайского футбола назвали лучшим игроком московского "Локомотива"

Воспитанницу алтайского футбола Анну Беломытцеву назвали лучшим игроком московского "Локомотива". Команда и тренеры "железнодорожниц" признали уроженку Троицкого района лидером команды по итогам года.

Напомним, Беломытцева перешла в "Локомотив" перед началом сезона. Футболистка помогла своей команде завоевать серебро чемпионата женской Суперлиги, а также выиграть Кубок России. Причем в финальной игре против ЦСКА алтайская спортсменка реализовала решающий послематчевый пенальти и принесла своей команде почетный трофей.

Беломытцева начала заниматься футболом в Троицком районе. Затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. В 2013 году перешла в "Рязань-ВДВ". В составе "десантниц" защитница стала двукратной чемпионкой России. Перед началом прошлого сезона Беломытцева перешла в московский "Локомотив".

Также на ее счету 36 матчей и два гола за женскую сборную России.