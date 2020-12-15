Власти: количество жалоб на COVID-19 и здравоохранение снизилось в Алтайском крае

Жители Алтайского края стали меньше жаловаться на здравоохранение. Согласно региональной системе "Инцидент Менеджмент", месяц назад по темам здравоохранения и коронавируса власти получили 343 сообщения, из которых 191 связано с коронавирусом, а в начале этой неделе – всего 99, из которых 34 – по COVID-19.

Как пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", проблемы медицинского характера переместились в рейтинге с первого на четвертое место, а вопросы, связанные с коронавирусом, – на шестую позицию. При этом с начала июля эти темы стабильно входили в топ-3 наиболее проблемных.

Всего за неделю с 7 по 13 декабря в систему поступило более 520 вопросов, 113 из которых связаны с вопросом дорог, 91 – с социальной защитой, а 83 – с ЖКХ.

Как отмечают авторы канала, органы исполнительной власти и муниципалитеты оперативно реагировали на все поступившие ответы, в среднем время реакции составило 5 часов 15 мин.