Спасатели нашли двух молодых людей, потерявшихся на проселочной дороге в Алтайском крае

Спасатели нашли двух парней, которые вышли из села Бочкари в село Верх-Бехтемир Алтайского края и заблудились на проселочной дороге.

Как пишет пресс-центр регионального ГУ МЧС, о пропаже 17-ти и 18-летнего жителей села Верх-Бехтемир родные сообщили вечером 14 декабря. На поиски потерявшихся направили около 30 человек и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС вышли на следы, которые уже ночью привели их в перелесок.

Парням удалось разжечь костер, чтобы согреться, однако, несмотря на это, они сильно замерзли. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.