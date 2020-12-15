Спасатели нашли двух молодых людей, потерявшихся на проселочной дороге в Алтайском крае

Спасатели нашли двух парней, которые вышли из села Бочкари в село Верх-Бехтемир Алтайского края и заблудились на проселочной дороге.
Как пишет пресс-центр регионального ГУ МЧС, о пропаже 17-ти и 18-летнего жителей села Верх-Бехтемир родные сообщили вечером 14 декабря. На поиски потерявшихся направили около 30 человек и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС вышли на следы, которые уже ночью привели их в перелесок.
Парням удалось разжечь костер, чтобы согреться, однако, несмотря на это, они сильно замерзли. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
Комментарии
Да где там заблудиться умудрились?
Легко, помню в лесу, прошел 20 метров и два раза повернул, проселочная дорога все время на виду вроде была, обратно идти, а дороги нет. Хорошо я всегда gps-трекер включаю, он даже без инета просто тупо линию чертит на экране, так и вышел по ней обратно.
Биба и Боба.