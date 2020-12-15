Признание мирового уровня. АлтГУ назвали одним из лучших вузов Сибири

Опорный университет Алтайского края признан одним из лучших в Сибири. В 2020 году АлтГУ получил признание в мировых и национальных рейтингах лучших вузов планеты.

Так, рейтинг QS World University Rankings 2021, один из самых авторитетных в академическом сообществе, отметил значительное улучшение показателей АлтГУ. По данным этого рейтинга, вуз входит в топ-20 ведущих университетов России.

АлтГУ также отметили в ежегодном рейтинге молодых университетов мира QS Top 50 Under 50 2021. Россию в этом рейтинге представляют только два университета – Алтайский государственный университет и НИУ "Высшая школа экономики".

Кроме того, Алтайский госуниверситет второй год подряд входит в первую сотню лучших учебных заведений планеты в рейтинге Times Higher Education University Impact Rankings. Он оценивает влияние мировых университетов на реализацию целей ООН в области устойчивого развития. Всего в рейтинге 800 позиций, АлтГУ занял 95-ю строчку. Этому поспособствовал один из проектов АлтГУ, созвучный названию рейтинга и посвященный устойчивому развитию территорий Алтая в трансграничном пространстве, а также проекты "Алтай-биофарма" и "Алтай-агробио".

Глобальный рейтинг U-Multirank 2020 включил АлтГУ в топ-10 ведущих вузов России. Университет оказался в числе лучших наравне с МФТИ, МИФИ, ИТМО, ТПУ, ННГУ и ВШЭ. Этот же рейтинг закрепил за Алтайским государственным университетом 87-ю позицию в топ-100 лучших вузов Европы среди 1070 университетов-участников.

Высокую оценку АлтГУ получил и в Глобальном агрегированном рейтинге. Университет вошел в топ-25 ведущих вузов России, заняв почетную 22-ю позицию между Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана и БФУ им. И. Канта. В этом рейтинге в 2020 году приняли участие около 16 тысяч университетов мира.

АлтГУ вошел в топ-25 ведущих университетов России в глобальном рейтинге университетов SCImago Institutions Rankings. Всего в нем представлено 7026 организаций, в том числе – 136 сильнейших российских вузов. АлтГУ занял среди вузов России 22-е место.

Алтайский государственный университет вошел также в топ-10 университетов России в глобальном рейтинге UI GreenMetric World Universities Ranking. Он оценивает научно-образовательную деятельность вузов в области экологии. Кстати, в рейтинге участвовал Рубцовский институт АлтГУ, который признали безоговорочным лидером среди филиалов российских вузов.

Международное рейтинговое агентство Round University Ranking впервые в 2020 году подготовило национальную версию рейтинга лучших вузов России. В нем 82 учебных заведения. Алтайский государственный университет попал в "Золотую лигу". Он расположился на 25-й строчке рейтинга и вошел в тройку лучших классических университетов Сибири. При этом АлтГУ – единственный вуз Алтайского края, который представлен в итоговом списке.

Не снижает свои позиции университет и в российских рейтингах. В Национальном рейтинге университетов ИА "Интерфакс" в 2020 году АлтГУ занял 33-34 позицию. Это на шесть позиций выше соответствующего результата 2019 года. Среди университетов Сибирского федерального округа АлтГУ занимает шестую строчку, став сильнейшим из опорных вузов.