Пять новых аппаратов ИВЛ установили в барнаульской больнице скорой помощи

Новые аппараты искусственной вентиляции легких запустили в барнаульской больнице скорой медицинской помощи. Пять аппаратов установили в отделении анестезиологии и реанимации больницы.

"Отделение реанимации больницы скорой помощи рассчитано на 24 койки. Половина реанимационных коек находится в инфекционном (ковидном) отделении больницы, а также в "чистой" зоне и в диагностическом изоляторе в противошоковой палате", – сообщается на официальной странице регионального Минздрава в Instagram.

В министерстве добавили, что около 90% пациентов этого отделения нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Ранее amic.ru писал о том, что новые аппараты ИВЛ и компьютерные томографы привезли в Алтайский край. Благодаря приобретению шести аппаратов КТ в крае появилась возможность практически в два раза увеличить количество необходимых исследований. Также в регион поступили 30 аппаратов ИВЛ, которые приобрели на федеральные деньги. С 23 ноября их начали устанавливать в госпиталях Алтайского края.