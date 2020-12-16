Светящиеся бокалы, балерины и звезды. Барнаул продолжает преображаться к Новому году

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Чем ближе Новый год, тем ярче становится вечером на улицах Барнаула. До главного зимнего праздника остается ровно две недели и город в своем сверкающем одеянии готов встречать его во всей красе. Мы только успеваем ловить всю красоту в объектив.
Делимся с вами праздничным настроением в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Где скульптуры из льда за 10 миллионов?
А балерины как-бы намекают, что в следующем году страна увидит "Лебединное озеро" по центральным каналам.
Будут.
16.12.2020 06:41
- гость -
А ты деньги сдавал?