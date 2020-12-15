На реконструкцию моста в Алтайском крае направили около 172 млн рублей

Мост через реку Уксунай в Тогульском районе Алтайского края реконструируют. На эти цели из бюджета направили около 172 млн рублей.

"Мост уже не отвечал требованиям безопасности, поэтому было принято решение о возведении нового. В настоящее время подрядчик, общество с ограниченной ответственностью "Альянс", возвел опоры и балки пролетных строений, вымостил конусы, частично устроил подъездные пути. Несмотря на то что реконструкцию начали в сентябре, объект почти наполовину завершен", – рассказали в региональном Минстрое.

В эксплуатацию мост сдадут в 2021 году. Переправа соединяет жителей Тогульского, Заринского, Кытмановского, Целинного районов, имеет выход на Бийск и Кемеровскую область.