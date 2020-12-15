116 единиц техники будут чистить улицы Барнаула от снега в ночь на 16 декабря

116 единиц снегоуборочной техники будут работать в ночь с 15 на 16 декабря в Барнауле. В работах по вывозу снега задействуют 20 единиц привлеченной спецтехники.

Как пишет пресс-центр мэрии, на дороги выйдут комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики. При этом на локаторе системы ГЛОНАСС будут отображаться только машины МБУ "Автодорстрой" с включенной системой зажигания, а количество заявленной к выходу техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга из-за изменения погодной ситуации.

МБУ "Автодорстрой" призывает водителей по возможности отказаться от использования личного автотранспорта и соблюдать осторожность на дороге.