Доля просроченных кредитов в Алтайском крае выросла

Доля просрочек свыше 30 дней по кредитам в Алтайском крае выросла на 3,4%, общее количество просроченных займов в регионе достигло 19,9%.

Согласно результатам исследования Национального бюро кредитных историй, общая доля просроченных кредитов России выросла на 2,6%, до 16% по сравнению с началом года. При этом уровень просроченных платежей мог оказаться более высоким, если бы не реструктуризации банками "проблемых" займов.

Наибольший уровень просрочек наблюдается у жителей Ставропольского края (22,1%), Волгоградской области (20,6%) и Краснодарского края (19,9%). Самые низкие доли просрочек зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (8,3%), Якутии (12,4%) и Республике Татарстан (12,9%).