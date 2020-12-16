Депутат Госдумы Александр Терентьев недавно в очередной раз подтвердил свои полномочия, возглавив реготделение "Справедливой России" в Алтайском крае на новый двухлетний срок. Законотворец рассказал amic.ru о перспективах партии пройти в Госдуму в 2021 году, почему его не устраивает "голосование на пеньках", чем правительство Мишустина лучше команды Медведева, а также какой в России должен быть "сверхналог" для богатых.

Работающий человек не должен быть бедным

– Александр Васильевич, на днях был принят в окончательном чтении федеральный бюджет на 2021 год. Как вы оцениваете главный финансовый документ? Какие предложения, высказанные фракцией СР, вошли в итоговую версию, что осталось за бортом?

– Правительство изменило подход к своей работе после отставки Медведева. Но, как я говорил, "почерк" автора бюджета остался прежним. Мы считаем, что необходимо кардинально переформатировать работу, в частности финансово-экономического, социального блоков, а также проводимую денежно-кредитную политику.

Основа нашей позиции в том, что все тяготы ложатся на плечи простых граждан. Борьба с бедностью – это не сверхъестественная задача, а каждодневный труд депутатов и правительства. Вот смотрите: почему нам власти говорят, что слабеющий рубль – это хорошо? Да все совсем наоборот. Слабеет национальная валюта – значит, у кого-то наполняются карманы.

Мы предлагаем переложить налоговое бремя на крупные банки и госкорпорации, закрепить законодательно, чтобы 50% от полученной прибыли они платили в бюджет. Есть и еще несколько принципиальных требований. Взять тот же НДС. Считаем, что должна возвращаться сумма налога только для отраслей, связанных с высокими технологиями. Тем самым эти деньги пошли бы на их дальнейшее развитие.

Наш лидер Сергей Миронов предложил сумму в размере 200 млрд рублей, которая ежегодно тратится на содержание чиновничьего аппарата (все равно жизнь людей не становится лучше), перераспределить на другие цели. В первую очередь проиндексировать пенсии для работающих пенсионеров. В нашей Конституции они не делятся на работающих и неработающих, так почему же индексация регулярно полагается только незанятым? В бюджете на 2021 год опять на эти цели ничего не выделено.

Считаем, что надо дополнительно увеличить маткапитал, чтобы шел прирост населения, а то цифры в последнее время у нас угрожающие по демографии. В России по-прежнему очень слабая поддержка многодетных семей, молодых семей. В том числе это касается и жилищного вопроса. Люди уже просто не верят в законы.

Особую тревогу у нас вызывает категория "дети войны". Здесь, в Алтайском крае, удалось добиться выплат только в честь юбилея Победы, но мы настаиваем, чтобы эти выплаты были регулярными.

Прогрессивная налоговая шкала, которая, наконец, введена в России, – это хорошо, но явно слишком недостаточно. Нужно сделать 65%, как в Европе. Там богатым тяжело приходится, но и общий уровень жизни намного выше, чем у нас. Мы предлагаем, чтобы в России от налогов на доход освобождались все, кто получает менее 1 млн рублей в год. Это будет справедливо. Все отговорки, что якобы это будет сложно администрировать, – глупости, у нас очень эффективная система сбора налогов. В таком случае гигантский разрыв между богатыми и бедными будет сокращаться. Нужно, считаю, расширять и налог на роскошь.

Работающий человек не может быть бедным – это нонсенс. Такое слово как "бедный" вообще должно уйти из нашего лексикона. Мы не видим, что бюджет на 100% носит социальный характер, изменения, конечно, есть, но они, скорее, косметические, а хотелось бы капитальных. Поэтому пока у нас такой разрыв в доходах у населения и такое нищенское существование миллионов людей.

Политика – это несмешно

– Как вы относитесь к идее досрочных выборов в Госдуму весной 2021 года? Что думаете насчет переноса единого дня голосования с сентября на другой, более удобный для избирателей месяц?

– На мой взгляд, сейчас дергать ЕДГ не стоит, а вот трехдневное голосование я бы убрал. Убежден, что гражданам достаточно и одного дня, чтобы принять взвешенное решение. В чем главная слабость закона? В невозможности проконтролировать, куда отправится твой голос. Поэтому я против голосования "на пеньках".

В сентябре проводить ЕДГ – самый оптимальный вариант, людям тепло и комфортно. Помню выборы в декабре в минус 40. Это, что ли, нормальная ситуация? И в Сибири такие температуры зимой – не редкость. Поэтому хватит тратить деньги на перенос дат, давайте уже оставим все как есть.

Хотя мы готовы всегда идти на выборы: скажут – в апреле, значит, в апреле. Сторонники проведения досрочных выборов в Госдуму говорят, что после принятия поправок в Конституцию парламент должен смениться раньше. Но что решает каких-то полгода? Ничего. Поэтому, как сказал недавно президент, будем проводить выборы в сентябре.

Я бы, наверное, пошел еще дальше и закрепил обязанность явиться и проголосовать на избирательный участок в федеральном законе. Потому что кто еще может изменить свою жизнь, кроме нас? Почему мы одновременно хотим жить хорошо, но никак при этом не выражаем своего мнения? Если всех устраивает "Единая Россия", то почему так много жалоб на сегодняшнюю жизнь?

– Как оцениваете шансы "Справедливой России" пройти в новый созыв парламента по итогам будущих выборов? Есть ли у вас на этот счет какая-то социология? Последние опросы показывают, что рейтинг СР пока ниже, чем необходимый порог в 5%.

– Все эти исследования я считаю не более чем вбросами. Наши идеи социальной справедливости – они разве не востребованы и не нужны людям? Я в этом, мягко говоря, не уверен. Все эти попытки черного пиара идут еще с 2007 года, когда мы в первый раз прошли в состав парламента. Сейчас конкуренты опять начинают недобросовестно бороться.

Особенно забавно на этом фоне выглядит появление новых политпроектов. Что такое партия? Вот "Новые люди" – это кто? Предприниматели из той же самой системы. Это же просто смешно, когда они говорят о себе, как о политической партии. А ведь политика – это не смех, а каждодневная борьба за права граждан.

Я думаю, что в следующей Госдуме будет четыре хорошо известных партии. Пока не вижу какой-то системной работы у других, новые проекты – это все от лукавого.

Хотя не буду скрывать – и старым партиям сейчас работать нелегко: это связано с санкциями, введенными против России и ее интересов. Запад нас пытается вернуть назад в 90-е годы, когда они могли из-за океана управлять политсистемой. Еще вчера решения российских судов не имели никакой силы, так как подчинялись нормам международного права. В США этого нет, там господствует национальное законодательство.

За должность не держусь

– Вас в октябре вновь выбрали главой Алтайского реготделения партии на два года. Местными справедливороссами вы бессменно руководите с 2006 года. Видите ли своего преемника в обозримом будущем? Есть люди, которые способны вас заменить на этой должности?

– Что касается преемника, то достойных кандидатов хватает, тех, кто мог бы потянуть работу во главе реготделения. Многие у нас хорошо подготовлены, есть, правда, один недостаток – нехватка федерального опыта, но это все поправимо.

У нас очень компетентная и "зубастая" фракция в Алтайском Заксобрании и Барнаульской гордуме, это все молодые и перспективные ребята.

Я за должность не держусь и готов всегда передать пост – как посчитает нужным наше партийное руководство. Пока Сергей Михайлович (Миронов, – прим. авт.) меня не отпускает. Да, продлили полномочия еще на два года, не скажу, что устал от этого.

– Насколько вы довольны тем, как работает фракция СР в краевом Заксобрании? Что ждете от выборов в АКЗС?

– Уверен на 100%, что мы увеличим наше присутствие в региональном парламенте. Ведь наши депутаты каждый день работают и защищают интересы людей. Избиратели это видят и ценят. Именно "Справедливая Россия" чаще остальных вносит на рассмотрение социальные законопроекты – их нередко отклоняет парламентское большинство. Но мы не сдаемся, дорабатываем законопроект и вносим его вновь.

На последней сессии СР проголосовала за краевой бюджет: наши поправки были учтены в той или иной мере. В будущем году продолжим активную работу. Уже готовим корректировки в краевой закон о молодых семьях, тем самым реагируем на обращения граждан и их наказы.

Недавно я провел встречу с нашей фракцией в АКЗС и порекомендовал им больше встречаться с профессиональными сообществами, чтобы с их помощью корректировать краевое законодательство.

– В июле СР презентовала доклад "Борьба с бедностью: когда победим?". Документ был передан премьер-министру России Михаилу Мишустину. Правительство вас услышало?

Все ответы и решения кроются, по большому счету, только в одном – деньгах. Мишустин уже начал проводить реформы, в том числе управленческие; высвобождаются средства: планируется оптимизация госорганов на 10-15%. Кроме того, в РФ начала формироваться прогрессивная налоговая шкала. А это единственный индикатор справедливости.

Надеюсь, премьер слышит нас, но в масштабах государства прошел очень маленький промежуток с момента презентации доклада – всего несколько месяцев, да и еще в условиях пандемии. Рано ждать результатов.

Мы стоим у порога больших перемен

– Назовите, пожалуйста, главные политические итоги уходящего года.

– Ключевое событие – это, конечно, послание президента Федеральному собранию в январе. Выступление стало началом конституционной реформы. Большое влияние на развитие страны оказала и отставка правительства Дмитрия Медведева. Вы помните, что мы долго настаивали на этом, была даже акция: "Делай, или уходи". Затем лето – это голосование за поправки в Конституцию.

Наконец, почти весь 2020-й у нас прошел под знаком борьбы с пандемией. Считаю, что второй волны осенью можно было бы избежать, не выпусти мы своих граждан за границу в августе. Наверное, решение продиктовано еще и событиями в Белоруссии – так решили "спустить пар" на всякий случай.

Вообще же власти все делали достаточно грамотно, чтобы купировать пандемию. Это действительно очень серьезно, почти как война, поэтому и отношение к инфекции должно быть соответствующее. Мы все очень быстро стали забывать о начале эпидемии в мире, что творилось в Китае или Италии.

Что касается моих ожиданий от 2021 года, мне кажется, мы стоим у порога больших перемен, особенно в разрезе социально-экономического развития страны. Потенциал, необходимый для этого, у нас есть, осталось только его реализовать. И тогда все заработает как надо.

Наконец, 2021 год пройдет и под знаком выборов в Госдуму. Парламент выберут на новый пятилетний срок. Мне кажется, что состав нижней палаты заметно обновится – на 60-70%, и это хорошо.

Мировая закулиса напрасно полагает, что сможет воспользоваться большой федеральной кампанией. Все их планы рассыпятся. Мы должны и сможем уйти от того, что происходило после избирательных кампаний на Украине, в Киргизии и Белоруссии.