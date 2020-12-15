Ветреная погода сохранится в Алтайском крае в ближайшие дни

16, 17 и 18 декабря в Алтайском крае сохранится ветреная погода. Обильных осадков метеорологи не прогнозируют.

"18 декабря днем возможны метели по западу региона. Ветер юго-западный, 3-9 метров в секунду, днем 17 декабря усилится до 6-12 метров в секунду, местами порывы до 14-18 метров в секунду. Температура ночью -10… -17 градусов, по югу до -20…-24 градусов. Днем 16 декабря – от 8 до 13 градусов мороза, в последующие двое суток потеплеет до -3…-9 градусов", – пишет официальный сайт Алтайского края.

Местами возможен небольшой снег, утром изморось, на дорогах гололедица. Погода в Барнауле не будет существенно отличаться от погоды по региону.