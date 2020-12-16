Водитель BMW потерял сознание за рулем и устроил пробку в Барнауле

В Барнауле водитель BMW потерял сознание за рулем, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел утром 16 декабря в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Чкалова.

По словам очевидцев, автолюбитель остановил транспортное средство на развороте и дальше не поехал. В результате возникла серьезная пробка.

В чувство мужчину пытались привести около часа. На место происшествия прибыли медики, спасатели и полицейские.

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что врачи поставили предварительный диагноз. По их словам, у водителя интоксикация. Что послужило причиной отравления, выяснят по результатам анализов.