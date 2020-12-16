Власти Кузбасса разрешили ресторанам работать до трех часов в новогоднюю ночь

Рестораны и кафе Кемеровской области смогут работать до часа ночи до конца декабря, а в новогоднюю ночь – до трех часов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Согласно документу, разрешено и проведение корпоративных вечеров. Однако в помещении не могут присутствовать более 50 человек, а на каждого посетителя должно приходиться не менее 4 кв.м.

По мнению Цивилева, такое послабление не даст существенного роста случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Алтайском крае все массовые новогодние мероприятия, в том числе корпоративы, запрещены с 15 декабря до 15 января. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

По данным на 16 декабря, всего в Кемеровской области выявлено 23 685 случаев заражения коронавирусом, 435 человек скончались. В Алтайском крае на сегодняшний день лабораторно подтверждено 29 682 случая инфицирования. Умерли 1330 пациентов с ковидом.