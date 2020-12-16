1331 многодетной семье в Алтайском крае списали ипотечные долги

1331 многодетная семья в Алтайском крае получила господдержку в размере 450 тысяч рублей на списание части ипотечного кредита. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Напомним, что в 2019 году в России вступил в силу закон, позволяющий семьям, у которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года рождается третий или последующий ребенок, получить выплаты для погашения ипотеки.

Как отмечает портал, согласно статистике сайта "Дом.рф", за время действия программы в банки Алтайского края поступило 1738 заявок, в 317 случаях финансовые учреждения отказали, остальные – рассматриваются или оформляются. Общая сумма выделенных средств при этом уже превысила 582 млн рублей.