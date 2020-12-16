Еще 596 зараженных коронавирусом умерли в России

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 26 509 – до 2 734 454 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+5028 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3758) и Московской области (+1477). Алтайский край (+219) на 16 декабря занимает 33-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 596 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 48 564 летальных случая.

Выздоровели за весь период 2 176 100 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 26 490 пациентов.