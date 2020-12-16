Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли в Иркутске

Волейболистки "Алтай-АГАУ" в упорной борьбе уступили лидеру соревнований. 4-й тур высшей лиги "Б" женского чемпионата России проходит в Иркутске с 16 по 20 декабря.
В первой игре барнаульские девушки в пяти партиях проиграли команде "Омь-СибГУОР" — 2:3 (19:25, 25:17, 18:25, 27:25, 3:15). Омские волейболистки по-прежнему уверенно лидируют в турнире. В 12-ти матчах "Омь-СибГУОР" одержала 11 побед. "Алтай-АГАУ" располагается на третьей строке.
18 декабря барнаульские волейболистки сразятся с читинской "Забайкалкой".
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