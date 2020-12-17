В Алтайском крае открыли первую ледовую переправу через Обь

Ледовую дороге через реку Обь открыли в Каменском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Соответствующее решение приняли специалисты по результатам замеров льда.

Переправа "Камень-на-Оби – Островная" длиной 800 м и шириной 40 м рассчитана на автомобили суммарной массой до трех тонн.

В иных местах ледовые переправы не только не действуют, но и представляют угрозу для автомобилистов и пешеходов.

Выезд на лед безопасен только на ледовых переправах, прошедших техническое освидетельствование в ГИМС МЧС России, подчеркивают в ведомстве.