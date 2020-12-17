"Новые люди" на Алтае начали реализацию своих первых проектов

Партия "Новые люди" провела опрос жителей Алтайского края, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего. В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 200 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность "Новых людей" в регионе.

"Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Алтайского края. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею", – рассказали в политической организации.

Сейчас в партии "Новые люди" создано 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

"Первое место по результатам опроса получил проект "Улицы безо льда". Суть проекта – очистка улиц города от наледи силами активистов партии. Параллельно с администрациями районов и управляющими компаниями проводится работа (написание коллективных обращений, петиций) по повышению эффективности их "антиледовой" деятельности", – рассказал руководитель отделения "Новых людей" Максим Товолошкин.

Второе место у проекта "Узнай" – это подготовка и распространение серии информационных брошюр. Они содержат советы по взаимодействию с управляющими компаниями, контакты коммунальных служб, информацию о бесплатных учреждениях досуга молодежи (клубы по интересам, молодежные центры), а также бесплатных государственных услугах. Активисты распространяют брошюры на улицах города и в бюджетных учреждениях.

В тройку лидеров вошел проект "Новая среда" по созданию свободного пространства для молодежи: коворкинг-площадки, проведение бесплатных киновечеров и бизнес-тренингов.

Также жители Алтайского края рассказали активистам "Новых людей" о плохом качестве дорог в регионе и проблемах в транспортной инфраструктуре. Люди обеспокоены – тарифы на проезд в общественном транспорте растут, при этом качество подвижного состава, состояние остановок оставляет желать лучшего. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.



Партия "Новые люди" была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах "Новые люди" прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях "Новые люди" набрали около 8% голосов, а в Томске – более 15% голосов избирателей.

Алтайский штаб партии "Новые люди"

Адрес: проспект Красноармейский, 108.

Телефон +7-952-920-01-40.

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