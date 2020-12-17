Порядка 70 культурных объектов Алтайского края отремонтировали в 2020 году

Почти в 70 культурных объектах Алтайского края прошел капитальный или текущий ремонт в 2020 году. Средства брали из краевого и федерального бюджетов в ходе сразу трех основных программ – "Культура малой родины", адресная инвестиционная программа и проект поддержки местных инициатив.

Как пишет пресс-служба регионального Минкультуры, благодаря краевой адресной инвестиционной программе полностью завершен капитальных ремонт двух крупных сельских объектов в Родинском и Бийском районах, а также построен новый экспозиционный комплекс мемориального музея Михаила Калашникова в Курье.

За счет федеральных средств в рамках проекта "Культура малой родины" за год новое оборудование получили 15 Домов культуры, а еще в восьми ДК проведен текущий ремонт. Общая сумма субсидии превысила 28 млн рублей.

В рамках проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2020 году провели текущий ремонт 58 объектов культуры на общую сумму свыше 60 млн рублей. Проект поддержки местных инициатив предусматривает выделение на конкурсной основе субсидии из краевого бюджета на реализацию наиболее важных для села проектов.

Лидером по количеству заявленных объектов стал Заринский район, в котором власти привлекли более 6 млн рублей краевых средств и отремонтировали сразу семь районных ДК.