Жительницу Алтая осудили за фейковый сбор денег на лечение больного ребенка

Жительница Горно-Алтайска собрала почти миллион рублей для якобы больного ребенка с пороком сердца и оставила деньги себе. За четыре года в ее рассказы поверили 24 человека.

Как пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой прокуратуру Республики Алтай, женщина занимала деньги на лечение ребенка, оплату юридических и иных услуг. Люди, которые оказывали ей материальную поддержку, предполагали, что рано или поздно долги им вернут, однако злоумышленница не собиралась возвращать деньги.

В итоге ей удалось собрать 970 тысяч рублей, при этом многие неравнодушные люди для оказания помощи брали кредиты в банках.

Женщина написала явку с повинной, признала свою вину и частично компенсировала ущерб, что стало смягчающим обстоятельством вместе с наличием у нее нескольких несовершеннолетних детей. Приняв во внимание, что у нее уже была судимость за аналогичное преступление, суд приговорил мошенницу к семи годам шести месяцам колонии общего режима.