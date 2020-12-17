Mail.ru Group "отцифрует" Алтайский край

Компания Mail.ru Group будет сотрудничать с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края. Партнеры подписали соответствующий меморандум.

Mail.ru поможет развивать информационные технологии в регионе, в том числе внедрять коммуникационные сервисы, облачные хранилища и системы обработки больших данных в министерствах, региональных ведомствах и других учреждениях, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Mail.ru Group уже более 20 лет развивает собственный почтовый сервис. За это время мы накопили огромный опыт в области разработки пользовательских интерфейсов, обеспечения защиты и информационной безопасности, доступности и отказоустойчивости коммуникационных сервисов. Мы рады, что теперь наши продукты помогут развивать цифровую среду и в Алтайском крае", — прокомментировала заместитель вице-президента по развитию бизнеса Mail.ru Group Анна Кашницкая.