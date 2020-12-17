"Проблем - море, но мы встретили эти проблемы достойно". Владимир Путин оценил 2020 год

Уходящий год принес и минусы, и плюсы, но главной проблемой остается пандемия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, которая идет в эти минуты.
"Проблем – море, но мы встретили эти проблемы достойно. Россия справилась с ними даже лучше, чем в других странах мира, которые справедливо гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих систем здравоохранения", – подчеркнул глава государства.
Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит онлайн из-за пандемии коронавируса. Всего аккредитацию получили 774 журналиста, 237 из которых работают в столице. Сибирские журналисты (61 человек) собрались на площадке в Новосибирске.
В этот раз, помимо представителей СМИ, вопросы смогут задать и обычные россияне: в пресс-конференцию встроят элементы прямой линии с президентом.
Комментарии
в его параллельном мире может быть Россия и справилась
ну, ктото новый год в гробу встретит вообще
достойно
я бы даже сказал: Что ровно и без эмоций встретили усе проблемы народа
Как можно трепаться часами и ничего конкретного не сказать - смотрите пресс-конференцию
17.12.2020 16:45
- гость -
Ну зачем вы себя так настраиваете? Может просто ИВЛом обойдетесь.
А может и дома получится.
Хотя, с таким настроем, наврядли
17.12.2020 16:40
A1isa
В вашем параллельном мире всегда не дочитывают предложения?
17-10
конспектируете?
Среди самых беднейших стран африки где находится россия по многим показателям, она действительно не выделяется в худшую сторону с точки зрения решения проблем.
17.12.2020 17:19
Гость
Хорошо , что такие как ты в Африке, а не здесь.
Хорошо , что такие как ты в Африке, а не здесь.
Плохо то, что такие папуасы как ты здесь, а не в Африке, где им голышом за слоном бегать самое место
17.12.2020 17:31
- гость -
Хороший у вас африканский опыт, продолжайте занятия спортом. Могу еще посоветовать слазить на ближайшую пальму.
Могу еще посоветовать слазить на ближайшую пальму.
Ежели Вы облазили все чужие пальмы, то не значит, что Ваш подходит другим.