"Проблем - море, но мы встретили эти проблемы достойно". Владимир Путин оценил 2020 год

Уходящий год принес и минусы, и плюсы, но главной проблемой остается пандемия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, которая идет в эти минуты.

"Проблем – море, но мы встретили эти проблемы достойно. Россия справилась с ними даже лучше, чем в других странах мира, которые справедливо гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих систем здравоохранения", – подчеркнул глава государства.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит онлайн из-за пандемии коронавируса. Всего аккредитацию получили 774 журналиста, 237 из которых работают в столице. Сибирские журналисты (61 человек) собрались на площадке в Новосибирске.

В этот раз, помимо представителей СМИ, вопросы смогут задать и обычные россияне: в пресс-конференцию встроят элементы прямой линии с президентом.