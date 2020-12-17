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Новости

"Проблем - море, но мы встретили эти проблемы достойно". Владимир Путин оценил 2020 год

, ИА "Амител"
По мнению президента, Россия справилась лучше многих других стран
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Уходящий год принес и минусы, и плюсы, но главной проблемой остается пандемия. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции, которая идет в эти минуты. 

"Проблем – море, но мы встретили эти проблемы достойно. Россия справилась с ними даже лучше, чем в других странах мира, которые справедливо гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих систем здравоохранения", – подчеркнул глава государства.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит онлайн из-за пандемии коронавируса. Всего аккредитацию получили 774 журналиста, 237 из которых работают в столице. Сибирские журналисты (61 человек) собрались на площадке в Новосибирске.

В этот раз, помимо представителей СМИ, вопросы смогут задать и обычные россияне: в пресс-конференцию встроят элементы прямой линии с президентом.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.12.2020 16:40
A1isa

в его параллельном мире может быть Россия и справилась

17.12.2020 16:45
- гость -

ну, ктото новый год в гробу встретит вообще
достойно

17.12.2020 16:50
- гость -

я бы даже сказал: Что ровно и без эмоций встретили усе проблемы народа

17.12.2020 16:52
- гость -

Как можно трепаться часами и ничего конкретного не сказать - смотрите пресс-конференцию

17.12.2020 16:55
- гость -

17.12.2020 16:45
- гость -

Ну зачем вы себя так настраиваете? Может просто ИВЛом обойдетесь.
А может и дома получится.
Хотя, с таким настроем, наврядли

17.12.2020 17:10
- гость -

17.12.2020 16:40
A1isa

В вашем параллельном мире всегда не дочитывают предложения?

17.12.2020 17:15
- гость -

17-10

конспектируете?

17.12.2020 17:19
Гость

Среди самых беднейших стран африки где находится россия по многим показателям, она действительно не выделяется в худшую сторону с точки зрения решения проблем.

17.12.2020 17:27
- гость -

17.12.2020 17:19
Гость

Хорошо , что такие как ты в Африке, а не здесь.

17.12.2020 17:31
- гость -

Хорошо , что такие как ты в Африке, а не здесь.

Плохо то, что такие папуасы как ты здесь, а не в Африке, где им голышом за слоном бегать самое место

17.12.2020 17:36
- гость -

17.12.2020 17:31
- гость -

Хороший у вас африканский опыт, продолжайте занятия спортом. Могу еще посоветовать слазить на ближайшую пальму.

17.12.2020 17:41
- гость -

Могу еще посоветовать слазить на ближайшую пальму.

Ежели Вы облазили все чужие пальмы, то не значит, что Ваш подходит другим.

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