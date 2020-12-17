Почти 120 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь с 17 на 18 декабря

118 единиц снегоуборочной техники будут работать на улицах Барнаула в ночь с 17 на 18 декабря. Из них 30 единиц МБУ "Автодорстрой" привлечет от сторонних организаций.

Как пишет пресс-центр мэрии, в работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и другую технику. Убирать снег будут с проспектов Ленина, Комсомольского от улицы Димитрова в сторону Цеховой, улицы Димитрова от проспекта Комсомольского в сторону переулка Трудового, Пушкина, Аванесова и других.

"Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе техники.