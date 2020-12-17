СК: барнаулец пригласил к себе домой инвалида и убил его

65-летнего барнаульца обвиняют в убийстве мужчины-инвалида. По версии следствия, он сам пригласил гостя к себе домой выпить, после чего поругался с ним и несколько раз ударил обухом топора.

По данным следствия, вечером в августе 2020 года мужчина встретил незнакомого 57-летнего инвалида. Горожанин предложил новому приятелю выпить спиртного. Утром следующего дня хозяин дома пришел к соседке и попросил вызвать скорую, а приехавшие медики обнаружили у гостя множественные раны головы и груди.

В ходе следствия мужчина отрицал свою причастность, утверждая, что нашел тело погибшего утром на улице. Однако правоохранители собрали достаточные доказательства, и барнаулец признался, что незнакомец якобы начал выгонять его из дома. Тогда он нанес ему несколько ударов обухом топора.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, уголовное дело передано в суд.