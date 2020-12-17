Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья

Российский лидер Владимир Путин по просьбе журналиста из Исландии раскрыл секрет семейного счастья.

"Что касается рецепта семейного счастья – это любовь. Но это не секрет. Это все знают и это понятие универсального характера, – подчеркнул Путин. – Оно должно лежать в основе отношений в семье. И если вы уж затронули международные отношения – и в отношениях международных".

Пресс-конференция Владимира Путина началась 17 декабря в 12 часов по московскому времени и продлилась 4 часа 29 минут. В ходе общения с журналистами и населением президент ответил на 60 вопросов.