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Владимир Путин раскрыл секрет семейного счастья

, ИА "Амител"
Президент ответил на вопрос исландского журналиста
Владимир Путин / Фото: ТАСС

Владимир Путин / Фото: ТАСС

Российский лидер Владимир Путин по просьбе журналиста из Исландии раскрыл секрет семейного счастья.

"Что касается рецепта семейного счастья – это любовь. Но это не секрет. Это все знают и это понятие универсального характера, – подчеркнул Путин. – Оно должно лежать в основе отношений в семье. И если вы уж затронули международные отношения – и в отношениях международных".

Пресс-конференция Владимира Путина началась 17 декабря в 12 часов по московскому времени и продлилась 4 часа 29 минут. В ходе общения с журналистами и населением президент ответил на 60 вопросов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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