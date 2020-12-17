Волейболисты "Университета" в упорной борьбе уступили лидеру

Волейболисты барнаульского "Университета" едва не обыграли лидера турнира. Матч высшей лиги "А" чемпионата России (зона "Восток") против "Камы" (Пермский край) состоялся в четверг, 17 декабря, в Барнауле и завершился поражением алтайской команды со счетом 2:3 (16:25, 24:26, 25:19, 25:20, 11:15).

"Кама" сохранила лидерство в турнирной таблице. Для пермяков победа в Барнауле стала седьмой подряд с начала сезона. "Университет" на пятом месте. После восьми матчей у "студентов" три победы и пять поражений.

В пятницу, 18 декабря, "Университет" и "Кама" вновь сыграют в Барнауле. Встреча состоится в спорткомплексе "Победа" и начнется в 18:00.