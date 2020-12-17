Российских спортсменов лишили права выступать под флагом России

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.

Как пишет РИА Новости, в споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) суд встал на сторону международной организации.

Напомним, что слушания начались после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории. В декабре 2019 года WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры. При этом российские спортсмены отныне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА лишено статуса соответствия.