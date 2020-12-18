Более трех тысяч социальных контрактов заключили в Алтайском крае в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции 18 декабря рассказала Наталья Оськина, министр соцзащиты региона. Жители с низким уровнем дохода смогли улучшить свое материальное положение за счет субсидии, которую направили на обучение, поиск работы и открытие бизнеса. В ведомстве прогнозируют, что в 2021 году количество заявок на получение соцконтрактов увеличится.

Деньги – на увеличение дохода

Алтайский край включен в число пилотных регионов, которые получают средства из федерального бюджета по программе "Социальный контракт". А это значит, что малоимущие жители края (чей доход ниже величины прожиточного минимума, – прим. ред.) могут заключить с органами соцзащиты соглашение, по которому им выдадут деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Применить такой социальный контракт можно для поиска работы, профессионального обучения или повышения квалификации, открытия бизнеса и так далее.

В 2020 году на эти цели край получил 243 млн рублей и заключил три тысячи социальных контрактов, рассказала Наталья Оськина. Причем 70% получателей субсидии – жители сельских территорий, а 85% от общего числа – малоимущие семьи с детьми.

Самым популярным направлением в регионе стала помощь в поиске работы. Вторым востребованным видом соцконтракта оказалось повышение квалификации и переобучение. По словам Оськиной, этим правом предпочли воспользоваться сотрудники бюджетной сферы. А третьим востребованным направлением стала помощь в открытии собственного дела. Эффективность этой меры поддержки превысила 50%, отметила министр.

Возможность для развития подсобных хозяйств

По словам Натальи Оськиной, в следующем году работа по этой программе продолжится, но в нее внесут ряд изменений.

К примеру, жители региона смогут получить субсидию для развития подсобного хозяйства. Сейчас на эти цели деньги выделяют только из краевого бюджета, но с 2021-го будут и из федерального (по программе соцконтракта).

На 2021 год Алтайский край получит 246 млн рублей, говорит министр. Соответствующее соглашение региональное ведомство уже подписало с Минтрудом России. "Но мы решили не тратить время зря и уже сегодня формируем реестр граждан, которые желают получить социальный контракт. Чтобы, когда начнется финансовый год, мы уже смогли подобрать кандидатуры, разработать с ними программы социальной адаптации и с первых рабочих дней начать финансирование", – говорит Наталья Оськина.

По ее словам, если срок реализации контрактов будет уменьшен, то в 2021 году таких получателей станет больше.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между малоимущими жителями региона и органом социальной защиты. Государство безвозмездно предоставляет деньги, а люди берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи. Использовать эти средства можно на поиск работы, открытие собственного дела, обучение, повышение квалификации и так далее. Заключить соглашение могут те, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае. Для получения соцконтракта нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и представить ряд документов. Подробнее об этом – здесь.