Алтайский депутат попросил губернатора разобраться с мусорным скандалом в Славгороде 

Депутат парламента Алтайского края Иван Диркс обратился к губернатору региона Виктору Томенко с просьбой разобраться в спорной ситуации, сложившейся в Славгородской зоне. Об этом он рассказал на сессии АКЗС, которая прошла на минувшей неделе.

Иван Диркс заявил, что к нему поступает множество обращений от населения его округа. Люди жалуются на качество оказание услуги по вывозу мусора: не везде установлены контейнеры, вывозят реже, чем это объективно нужно. Депутат направил запросы в разные ведомства – Министерство строительства и ЖКХ, управление по ценам и тарифам, перевозчикам в указанной зоне.

"У меня есть все основания полагать, что жители округа платят за вывоз мусора больше, чем им оказывают услуг. В территориальной схеме на 2019 год на Славгородскую зону заложено отходов в объеме 85 тысяч тонн. Тариф для регоператора рассчитали и утвердили из прогноза 47 тысяч тонн. А в реальности регоператор "ООО Позитив 88" завез на полигоны всего 18 тысяч тонн. То есть в 2,5 раза меньше, чем заложено в тарифе", – отметил Диркс.



Судя по этим данным, получается, что региональный оператор просто не выполняет условия договора: не вывозит столько отходов, сколько должен. Но ведь при этом плату с населения он собирает полноценно, без "скидок" за недоработку. По мнению Диркса, услуга оказана не более чем на 40% от установленного показателя. И в 2020 году эта разница между "должен" и "сделал" будет еще больше.

"Это категорически возмущает. По предварительным подсчетам, речь может идти о необоснованном обогащении ООО "Позитив 88" более чем на 30 млн рублей в 2019 году. И это только один регоператор. В 2020 году может быть еще больше, ибо количество плательщиков увеличилось в десятки тысяч раз, а поступления на полигон выросли незначительно", – подчеркнул он.

Народный избранник призвал коллег-депутатов обратить внимание на эту ситуацию в своих округах. Ведь все операторы берут плату с населения по одному принципу: начислять по нормативам, а не по факту оказанной услуги.

Кроме того, Диркс направил губернатору письменное обращение, которое уже взяли в работу. Первые результаты будут 24 декабря, когда о ситуации в зоне главе региона отчитается министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. А 28 декабря свою оценку происходящему даст заместитель губернатора Александр Климин.

Комментируя эту тему amic.ru, Иван Диркс рассказал, что подобные обращения он направлял и ранее. Но ни в Минприроды, ни в Минстрое, ни в Управлении по тарифам не увидели никакого несоответствия.

"Я уверен, что проверять нужно не только регионального оператора, ведь он работает в условиях, которые ему создали ответственные за мусорную реформу министерства. Проверять надо и самих чиновников. Как минимум на предмет владения ситуацией, а как максимум – на халатность или даже коррупцию. Но ведь в итоге за весь этот праздник жизни платит население. Мы все и каждый из нас. Так мы бы и платили, но не за воздух, а за чистую окружающую среду", – сказал amic.ru Диркс.

Также он призывает изменить принцип формирования тарифа. Сейчас его устанавливают исходя из расчетных, плановых показателей, которые не соответствуют действительности. А правильнее брать показатели реальные, которые оператор может подтвердить. Это исключит ситуацию, когда люди платят за услугу, которую им не оказывают, добавил Диркс. Отчасти дело в том, что нет должного контроля.

"За реформу в крае никто толком не отвечает. Минстрой ограничивается своим кругом ответственности, управление по тарифам – своим. Минприроды тоже за рамки своих полномочий и на шаг не выйдет. И каждое ведомство перекидывает друг другу проблемы как горячую картошку. Получается, что нянек много, а дитя без присмотра. Что-то пыжимся два года, а до сути реформы – раздельного сбора и переработки того, чему можно дать вторую жизнь, – так и не дошли", – подытожил собеседник.

Он уверен, будь в крае куратор мусорной реформы, дело пошло бы скорее. И было бы с кого спросить за такие расхождения.