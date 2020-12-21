Алтайский депутат попросил губернатора разобраться с мусорным скандалом в Славгороде 

Депутат парламента Алтайского края Иван Диркс обратился к губернатору региона Виктору Томенко с просьбой разобраться в спорной ситуации, сложившейся в Славгородской зоне. Об этом он рассказал на сессии АКЗС, которая прошла на минувшей неделе.
Иван Диркс заявил, что к нему поступает множество обращений от населения его округа. Люди жалуются на качество оказание услуги по вывозу мусора: не везде установлены контейнеры, вывозят реже, чем это объективно нужно. Депутат направил запросы в разные ведомства – Министерство строительства и ЖКХ, управление по ценам и тарифам, перевозчикам в указанной зоне.
"У меня есть все основания полагать, что жители округа платят за вывоз мусора больше, чем им оказывают услуг. В территориальной схеме на 2019 год на Славгородскую зону заложено отходов в объеме 85 тысяч тонн. Тариф для регоператора рассчитали и утвердили из прогноза 47 тысяч тонн. А в реальности регоператор "ООО Позитив 88" завез на полигоны всего 18 тысяч тонн. То есть в 2,5 раза меньше, чем заложено в тарифе", – отметил Диркс.
Судя по этим данным, получается, что региональный оператор просто не выполняет условия договора: не вывозит столько отходов, сколько должен. Но ведь при этом плату с населения он собирает полноценно, без "скидок" за недоработку. По мнению Диркса, услуга оказана не более чем на 40% от установленного показателя. И в 2020 году эта разница между "должен" и "сделал" будет еще больше.
"Это категорически возмущает. По предварительным подсчетам, речь может идти о необоснованном обогащении ООО "Позитив 88" более чем на 30 млн рублей в 2019 году. И это только один регоператор. В 2020 году может быть еще больше, ибо количество плательщиков увеличилось в десятки тысяч раз, а поступления на полигон выросли незначительно", – подчеркнул он.
Народный избранник призвал коллег-депутатов обратить внимание на эту ситуацию в своих округах. Ведь все операторы берут плату с населения по одному принципу: начислять по нормативам, а не по факту оказанной услуги.
Кроме того, Диркс направил губернатору письменное обращение, которое уже взяли в работу. Первые результаты будут 24 декабря, когда о ситуации в зоне главе региона отчитается министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. А 28 декабря свою оценку происходящему даст заместитель губернатора Александр Климин.
Комментируя эту тему amic.ru, Иван Диркс рассказал, что подобные обращения он направлял и ранее. Но ни в Минприроды, ни в Минстрое, ни в Управлении по тарифам не увидели никакого несоответствия.
"Я уверен, что проверять нужно не только регионального оператора, ведь он работает в условиях, которые ему создали ответственные за мусорную реформу министерства. Проверять надо и самих чиновников. Как минимум на предмет владения ситуацией, а как максимум – на халатность или даже коррупцию. Но ведь в итоге за весь этот праздник жизни платит население. Мы все и каждый из нас. Так мы бы и платили, но не за воздух, а за чистую окружающую среду", – сказал amic.ru Диркс.
Также он призывает изменить принцип формирования тарифа. Сейчас его устанавливают исходя из расчетных, плановых показателей, которые не соответствуют действительности. А правильнее брать показатели реальные, которые оператор может подтвердить. Это исключит ситуацию, когда люди платят за услугу, которую им не оказывают, добавил Диркс. Отчасти дело в том, что нет должного контроля.
"За реформу в крае никто толком не отвечает. Минстрой ограничивается своим кругом ответственности, управление по тарифам – своим. Минприроды тоже за рамки своих полномочий и на шаг не выйдет. И каждое ведомство перекидывает друг другу проблемы как горячую картошку. Получается, что нянек много, а дитя без присмотра. Что-то пыжимся два года, а до сути реформы – раздельного сбора и переработки того, чему можно дать вторую жизнь, – так и не дошли", – подытожил собеседник.
Он уверен, будь в крае куратор мусорной реформы, дело пошло бы скорее. И было бы с кого спросить за такие расхождения.
Комментарии
Себя проверь и подельника своего Ярцева, его в Омске чудом не посадили. Может быть Вас вместе угреют...
Кто, где и за что отвечает. Особенно депутаты.
В остальном конечно в крае мусорная реформа крае прошла отлично. Чувствуется изменившееся отношение к мусору. Новые полигоны, раздельный сбор, переработка. Сразу понятно зачем увеличивали тарифы. Есть конечно ещё отдельные проблемы. Например яму с раствором на въезде на полигон можно было бы реконструировать, хорошо хоть ни кто машины не обрабатывает.
А в целом конечно красавчик Губер, уж провел реформу так провел
эти мусорщики - рэкитеры как в 90х и особенно для бизнеса. только в отличие от рэкитеров 90х на их стороне государство со всей своей репрессивной машиной.
"ибо количество плательщиков увеличилось в десятки тысяч раз, а поступления на полигон выросли незначительно"
Товарищи гуманитарии, хоть немножко цифры анализируйте.
Или просто удалите это коммент, как стали тереть все неугодное в последнее время?