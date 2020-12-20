Воскресенье, 20 Декабрь, 08:22

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,32
€ 89,83
-5°


2819429 +28209
Обь
35см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2020Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги Барнаула в 2021 году

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Подведены итоги аукциона на определение подрядчика по ремонту городских магистралей
Фото: сайт Барнаула

Фото: сайт Барнаула

Администрация Барнаула завершила определение подрядчиков, которые в рамках нацпроекта "БКАД" в 2021 году приведут в порядок городские магистрали. Несколько лотов на сотни миллионов рублей опубликовали на сайте Госзакупок.

Кто что сделает?

Так, компания "ДСУ-4" алтайского депутата АКЗС Николая Данилина за 136 миллионов рублей отремонтирует Змеиногорский тракт от улицы Аванесова до Горнолыжной. Она же реконструирует мост через Барнаулку на улице Челюскинцев за 87,8 миллиона.

Настоящая борьба завязалась за лот на ремонт пяти улиц: Шумакова, Взлетная, Кулагина, Парфенова и Горнолыжная. "Патай" и "Автодорстрой" соревновались друг с другом, но победителем признали первую компанию. "Патай" обновит асфальт на этих объектах за 65 миллионов.

Результаты еще одного аукциона на 161 миллион рублей пока неизвестны. Работы по строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому – от проспекта Энергетиков до Павловского тракта – за 116 миллионов выполнит фирма "Алтайдорстрой".

Какие дороги сделают в Барнауле в 2021 году?

В список дорог, которые попали в БКАД, вошел 21 объект. Это строительство новой улицы, ремонт двух мостов и 18 улиц. В их числе такие важные транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны). Кстати, Павловский тракт основательно ремонтировали уже больше пяти лет назад. В этом году одну из самых загруженных транспортных магистралей расширяют: на участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути будет по две полосы для движения в обоих направлениях. Стоимость работ – 147,1 млн рублей.

Ожидается, что общая длина ремонтируемых улиц составит 32,06 километра. Стоимость работ – 906,9 миллиона рублей. Это примерно на уровне 2020 года. При этом список улиц не окончательный. Все будет зависеть от финансирования. Так, в этом году столица региона получила из краевого бюджета дополнительно 189 миллионов, которые ушли на ремонт Павловского тракта и дороги к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
08:05
Жителя Рубцовска осудили за незаконное увольнение беременной женщины 0
07:41
Ах вы, кудри, мои кудри. Самые модные прически 2021 года 0
07:26
22.12.2020. Что предсказала Ванга о "пяти двойках" и стоит ли бояться этого дня? 0
07:03
Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги Барнаула в 2021 году 0
06:33
Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце 1
06:02
Снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 20 декабря 0
23:34
Такой день. Подарки для девочки-блогера и очень плохой дом пенсионерки 0
22:29
Интерпол проверит происхождение иконы, которую подарили Лаврову в Сараеве 1
21:31
Как в сказке. В Москве BMW столкнулся с русской печкой 2
20:21
Житель Республики Алтай сломал жене челюсть за то, что она застала его с другой 0
19:38
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 265 0
19:12
Алтайского золотодобытчика осудили за незаконный оборот драгметаллов 0
18:40
Попова допустила завершение пандемии коронавируса к весне 0
18:09
Жительница Бийска насмерть забила соседку куском мяса 1
17:49
В Италии на зимние праздники объявили общенациональный карантин 0
17:10
Жительница Барнаула рассказала о бабушке, которая живет в разваливающемся доме 10
16:49
Кондуктор бийского автобуса без сожаления нарушила масочный режим 2
16:08
Кабмин выделил 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоэтажках 0
15:11
Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей на новогодние выплаты 3
14:45
Четыре пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
14:22
Шестилетняя россиянка попала в список самых дорогих блогеров по версии Forbes 13
13:43
Более 11 млрд рублей направили на выплаты семьям с детьми в Алтайском крае за год 1
13:10
В Подмосковье наручники спасли жизнь полицейскому 1
12:42
В АКЗС в первом чтении приняли закон о выплатах на жилье для детей-сирот 2
12:10
Помпео назвал Россию врагом США 11
11:49
Популярный фитнес-блогер завалил подарками девочку из Барнаула 9
11:21
216 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 15
10:45
Алтайская Росгвардия вошла в тройку лучших ведомств Сибири 2
10:05
В Барнауле водитель упал в реку, уходя от погони 4
09:34
Адвент-календарь amic.ru. Играем в "Тайного Санту" 0
09:05
Как Алтай будет бороться с третьей волной пандемии без нового госпиталя. Ответ Минздрава 33
08:33
Волейболистам "Университета" не удалось взять реванш у лидера 0
08:06
ТНТ закрывает шоу "Дом-2" 22
07:34
Лучше из дома: онлайн-сервисы пользуются спросом у абонентов БГЭС 6
07:05
Путин стал главным оппозиционером: как оценивают эксперты выступление президента 76
06:34
Новогодние фото, на которых что-то пошло не так 0
06:04
До +2 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 декабря 0
23:45
Такой день. Демонтаж колеса обозрения в Барнауле и растущие зарплаты в регионе 0
23:15
"Барон Сибири" присягнул на верность королеве и стал пожизненным пэром 6
22:48
Маршруты нескольких автобусов изменят в Барнауле 0
22:11
Мужчина умер в Рубцовске в день своего рождения 2
21:44
В российском онкоцентре выявили многомиллионные хищения через "мертвые души" 3
21:13
Почти 30 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь на 19 декабря 5
20:44
В Алтайском крае установили темпы роста зарплаты на 2021 год 12
20:14
Пенсионный фонд разъяснил условия получения новогодних выплат на детей 9
19:43
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 264 0
19:06
Барнаульский юрист чуть не похитил котельную за 36 млн рублей в селе Алтайского края 4
18:34
Мария Бутина презентует книгу "Тюремный дневник" 3
18:02
Cream Soda, Feduk и ЛСП. Барнаульцев приглашают на уникальный онлайн-концерт 0
17:55
13-летний барнаулец сбежал из дома, чтобы погулять по Москве 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.