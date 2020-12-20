Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги Барнаула в 2021 году

Администрация Барнаула завершила определение подрядчиков, которые в рамках нацпроекта "БКАД" в 2021 году приведут в порядок городские магистрали. Несколько лотов на сотни миллионов рублей опубликовали на сайте Госзакупок.

Кто что сделает?

Так, компания "ДСУ-4" алтайского депутата АКЗС Николая Данилина за 136 миллионов рублей отремонтирует Змеиногорский тракт от улицы Аванесова до Горнолыжной. Она же реконструирует мост через Барнаулку на улице Челюскинцев за 87,8 миллиона.

Настоящая борьба завязалась за лот на ремонт пяти улиц: Шумакова, Взлетная, Кулагина, Парфенова и Горнолыжная. "Патай" и "Автодорстрой" соревновались друг с другом, но победителем признали первую компанию. "Патай" обновит асфальт на этих объектах за 65 миллионов.

Результаты еще одного аукциона на 161 миллион рублей пока неизвестны. Работы по строительству автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому – от проспекта Энергетиков до Павловского тракта – за 116 миллионов выполнит фирма "Алтайдорстрой".

Какие дороги сделают в Барнауле в 2021 году?

В список дорог, которые попали в БКАД, вошел 21 объект. Это строительство новой улицы, ремонт двух мостов и 18 улиц. В их числе такие важные транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии), Змеиногорский тракт (от ул. Аванесова до Южного тракта), Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны). Кстати, Павловский тракт основательно ремонтировали уже больше пяти лет назад. В этом году одну из самых загруженных транспортных магистралей расширяют: на участке от улицы Трактовой до путепровода через железнодорожные пути будет по две полосы для движения в обоих направлениях. Стоимость работ – 147,1 млн рублей.

Ожидается, что общая длина ремонтируемых улиц составит 32,06 километра. Стоимость работ – 906,9 миллиона рублей. Это примерно на уровне 2020 года. При этом список улиц не окончательный. Все будет зависеть от финансирования. Так, в этом году столица региона получила из краевого бюджета дополнительно 189 миллионов, которые ушли на ремонт Павловского тракта и дороги к спортивной школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. Константина Костенко.